Edin Dzeko, attaccante della Roma e della Bosnia che affronterà questa sera l'Italia, ha analizzato anche temi più vicini alla Roma: "Ale sta bene, è il nostro capitano. Non è facile neanche per lui. È un giocatore forte che vuole giocare, ma alla fine dobbiamo tutti rispettare le decisioni del mister. È un giocatore forte e sicuramente si ripenderà e inizierà a giocare. Zaniolo? Nella Roma gioca bene alto a destra, ma può fare anche la mezzala. Sinceramente non so quale sia la sua posizione migliore, ma ultimamente sta facendo molti gol quindi potrebbe anche essere lì la sua posizione”.