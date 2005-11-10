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Roma in emergenza contro il Genoa: Mora e Castro, che occasione. E Gasp pensa a chiamare Camara

Marco Campanella
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Marco Campanella
Oggi alle 07:38Serie A
17.10.2026 07:38Serie A
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Emergenza Roma contro il Genoa: Mora e Castro titolari, mentre Mandjou Camara spera nella convocazione in Prima Squadra.
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© foto di www.imagephotoagency.it

No Malen, no Svilar, no Koné, no Dybala, no Cristante. Parafrasando la virale intervista di Scott McTominay, si può riassumere così la situazione in casa Roma alla vigilia della sfida contro il Genoa. Come se non bastasse la necessità di lasciarsi alle spalle la clamorosa rimonta subita nel finale contro il Real Madrid, Gian Piero Gasperini deve fare i conti con cinque assenze pesantissime. Un'emergenza che riduce le alternative a disposizione del tecnico, ma che allo stesso tempo apre nuove possibilità per chi finora ha trovato meno spazio.

Roma, quante assenze. Occasione per Mora e Castro

Lo stesso Gasperini ha evidenziato in conferenza stampa la necessità di avere una rosa più profonda per affrontare i tanti impegni ravvicinati: «Abbiamo pochi cambi, siamo risicati e ciò mi preoccupa. Abbiamo bisogno di giocare con una rosa forte: le sostituzioni sono fondamentali».
Contro il Genoa spazio ai giovani: toccherà a Rodrigo Mora e Santiago Castro, pronti a partire dal primo minuto insieme a Soulé. Un tridente composto da tre giocatori nati rispettivamente nel 2003, nel 2004 e nel 2007. Per Mora e Castro sarà un'opportunità importante per mettersi in mostra e convincere Gasperini di poter rappresentare risorse preziose anche nelle rotazioni future. L'emergenza, insomma, può trasformarsi in un'occasione da sfruttare.

Roma, Gasp pensa a convocare il giovanissimo Mandjou Camara

Le novità, però, potrebbero non fermarsi all'undici titolare. Alla vigilia, Gasperini ha parlato della necessità di valorizzare i giovani a disposizione e non è escluso che possa esserci spazio anche per qualche elemento del vivaio. Tra i nomi da tenere d'occhio c'è quello di Mandjou Camara.
Attaccante classe 2009, il giovane giallorosso si sta mettendo in evidenza tra Under 18 e Primavera. I numeri delle prime uscite stagionali raccontano di quattro presenze complessive tra i due livelli, impreziosite da tre gol e un assist. Un rendimento che non è passato inosservato allo staff tecnico, che ha già avuto modo di osservarlo da vicino durante diversi allenamenti e amichevoli con la Prima Squadra. Il guineano piace molto a Gasperini e la convocazione per Roma-Genoa resta un'ipotesi concreta. 

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