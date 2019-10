Roma, Fonseca su Pastore: "Situazione speciale, serve gestirlo bene"

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso della conferenza stampa odierna post 'gladbach , Paulo Fonseca ha parlato anche di Javier Pastore. "La situazione di Pastore è speciale. Pastore in passato ha avuto molti problemi fisici ed è necessario gestirlo bene. Adesso non abbiamo molte soluzioni. Io ho parlato con lui ed è necessario che giochi in questo momento. Non so che possiamo fare per la prossima partita, ma in questa ha lottato e ha cercato di fare una buona partita. In alcuni momenti penso che sia stato molto bravo".