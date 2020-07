Roma, Fonseca su Zaniolo: "Lasciamolo crescere, troppa pressione per ora"

L'allenatore della Roma, Paulo Fonseca, ha parlato a SKY al termine della partita contro la Fiorentina, vinta per 2-1. "Zaniolo ha grande qualità, ma è un giovane. Come ho sempre detto penso sia presto collocare questa pressione su di lui, dobbiamo lasciarlo crescere normalmente. Può essere un calciatore molto importante per la Roma. Titolare a Torino contro la Juventus? Vediamo, Zaniolo ha un problema grosso, non si è allenato, ma deve recuperare".

