Roma, Gasperini apre alla coppia Malen-Castro: possibile esperimento già contro lo Slovan

La possibilità di vedere Donyell Malen e Santiago Castro contemporaneamente nell'attacco della Roma comincia a prendere consistenza. A confermarlo è stato lo stesso Gian Piero Gasperini dopo la vittoria contro il Genoa: "Castro può sostituire Malen, ma ci possono essere anche delle occasioni in cui sarà possibile farli giocare insieme". Il tecnico ha ribadito anche la fiducia nell'argentino: "Santiago è un ragazzo sul quale ho sempre contato tanto, siamo sempre stati convinti di lui: ha valore, grandi margini di miglioramento e colpi straordinari. Ci darà una grande mano". Finora i due si sono alternati al centro dell'attacco, con Malen praticamente sempre titolare e Castro scelto contro il Genoa per la squalifica dell'olandese.

Malen intoccabile, Castro può diventare qualcosa in più di un'alternativa

"Di certo Santiago è un centravanti", ha sottolineato Gasperini. Esattamente il ruolo occupato da Malen, protagonista di un avvio impressionante con otto gol in otto partite. Numeri che rendono complicato immaginare l'olandese fuori dall'undici, ma la crescita di Castro può offrire al tecnico una soluzione differente. Il prossimo impegno contro lo Slovan Bratislava potrebbe rappresentare una prima occasione, anche considerando la nuova assenza per infortunio di Dybala e una prestazione contro il Genoa nella quale Mora non è riuscito a incidere particolarmente.

Contro lo Slovan possibile doppio centravanti

Il 4-1-4-1 utilizzato dallo Slovan Bratislava di Yaya Touré potrebbe favorire l'esperimento. Gasperini - si legge su La Gazzetta dello Sport - potrebbe sistemare Malen sul centrodestra e Castro sul centrosinistra, lasciando alle loro spalle un trequartista scelto tra Mora, Soulé e Pellegrini. Non è ancora una soluzione certa per la prossima gara di Champions, ma è diventata un'opzione concreta nelle rotazioni offensive della Roma. E dopo essersi sbloccato contro il Genoa, Castro può adesso candidarsi non soltanto come sostituto di Malen, ma anche come suo possibile compagno d'attacco.