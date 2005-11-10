Roma, Gasperini in conferenza stampa dopo il pareggio di Napoli

Live TMW
Roma, Gasperini in conferenza stampa dopo il pareggio di NapoliLive TMW
autore
Pierpaolo Matrone
Pierpaolo Matrone
Oggi alle 20:11Serie A
autore Pierpaolo Matrone
24.10.2026 20:11Serie A
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Al termine del match valido per l'ottava giornata di campionato contro il Napoli, il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini interverrà nella sala conferenze dallo Stadio Diego Armando Maradona per rispondere alle domande della stampa. Su TuttoMercatoWeb.com, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.
Altre notizie Serie A
Oggi
20:30 Serie A
Roma, Gasperini: "Aver giocato così contro questo Napoli è una bella iniezione per noi"
20:22 Serie A
Lazio, Gattuso: "Lo step fatto con la Juventus dobbiamo vederlo stasera. Taylor è al 100%"
20:15 Serie A
Napoli, Allegri nervoso sui numeri difensivi: "Ho cambiato modo, ora tutti all'attacco"
20:10 Serie ALive TMW
Live TMWNapoli, a breve Allegri in conferenza stampa dopo il pareggio con la Roma
20:09 Serie A
Napoli-Roma 3-3, le pagelle: disastro Beukema, McTominay MVP. Gollini, gran prova da ex
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi