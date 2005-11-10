Roma, Gasperini e il turnover: "Risposte importantissime, così allarghiamo la rosa"

Il mister della Roma Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il match di Champions League contro lo Slovan Bratislava chiuso con un successo per 4-0.

La squadra sta bene.

"Indubbiamente, ha morale e sta bene. Non deve solamente compiacersi troppo: deve fare cose essenziali e con continuità. In serata come queste può permettersi anche di essere un po' più precisa".

La squadra è ripartita subito e i principi rimangono al di là del turnover.

"Sono risposte importantissime, il calendario è quello e ho bisogno che tutti siano all'altezza. Risposte che consentono di andare avanti con fiducia e di allargare un po' a tutti la rosa di potenziali titolari".

Adesso Manchester United e PSG in trasferta: non vedi l'ora di giocarle?

"L'unica cosa che mi preoccupa è che ogni volta rischiamo di perdere un giocatore. Adesso abbiamo recuperato Cristante, ma rischiamo di perdere Pellegrini. Banco di prova incredibile e partite che danno la possibilità di crescere. Affronteremo le due gare con questo spirito".

Risposta incredibile dopo il Real Madrid: potevate anche sottovalutare questa partita.

"Era importante per noi fare una partita seria subito, per l'esigenza dei tre punti e perché in Champions non ci sono squadre facili. Bravi per come abbiamo interpretato la gara e per aver ruotato tanti giocatori, non avendo quindi troppi alibi di fatica. Giocando queste gare, trovi un ritmo e una condizione migliori".

Vuole salutare Allegri?

"Ciao Max, arrivo. Abbiamo vinto tutti e due e arriviamo con un bel morale".