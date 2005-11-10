Roma, a gennaio la priorità resta l’esterno offensivo. Endrick ma non solo: ecco tutti gli altri nomi

Seconda in classifica con la possibilità di lottare per lo scudetto. La Roma è destinata a recitare un ruolo da protagonista in campionato ma per realizzare il sogno servono almeno due innesti a gennaio. Gli obiettivi sono molto chiari da tempo: un vice Wesley e un esterno offensivo in grado di fare la differenza. Endrick rimane la priorità. Già in estate la Roma avrebbe voluto fare questa operazione senza riuscirci. Tony D’Amico sta tenendo vivi i contatti con il Real per cercare di regalare a Gasperini il giocatore, che ha gia dato il suo si ai giallorossi. Esistono però anche altri profili. Tra questi c’e William Gomes, brasiliano del Porto, che viene giudicato un grande talento. L’ostacolo è la società portoghese, che vuole rinnovargli Il contratto alzando la clausola rescissoria a 110 milioni. La Roma è anche su Giorgi Kvernadze, esterno sinistro del Frosinone, che in questo avvio di stagione sta impressionando. Il georgiano (classe 2003) ha già segnato 5 gol (3 in campionato e 2 in Coppa Italia) più 3 assist in complessivi in 8 presenze totali.

La Roma però pensa anche al centrocampo del futuro. Koné resta nel mirino di Liverpool e Chelsea. A fine stagione potrebbe arrivare un’offerta irrinunciabile, superiore ai 60 proposti dal club allenato da Xabi Alonso. Proprio per questo la Roma si sta muovendo e sta monitorando con grande interesse Bakola. Il Sassuolo lo ha acquistato un anno fa dal Marsiglia per 10 milioni di euro. Su di lui ci sono già anche Juventus e Milan. I giallorossi sono alla finestra ma presto potrebbero iniziare a muovere i primi passi. Insomma le idee per i prossimi mesi sono molto chiare. Primo step però il mercato invernale, che sara decisivo per rendere la squadra completa in ogni reparto.