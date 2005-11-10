Roma, chi ha giocato di più? I minutaggi dopo le prime sei partite stagionali
Marco Campanella
Gian Piero Gasperini lo ha ripetuto più volte fin dal suo arrivo sulla panchina della Roma: non esistono titolari e riserve, perché tutti i calciatori della rosa devono sentirsi coinvolti e pronti a dare il proprio contributo. Un principio che l'allenatore giallorosso ha ribadito anche in occasione delle scelte di formazione. Guardando però ai minutaggi raccolti dopo le prime sei gare stagionali, è curioso analizzare chi ha avuto maggiore continuità e chi, invece, deve ancora trovare la giusta condizione per ingranare nelle gerarchie.
Roma, i calciatori più utilizzati
Numeri importanti anche per Manu Koné, fermo a 375 minuti, e Matias Soulé, che ha giocato 353 minuti. Tra i giovani, spicca invece Emanuele Lulli, utilizzato per 322 minuti, mentre Evan Ndicka ha raggiunto quota 277. Più indietro Nahuel Molina (232), Leonardo Balerdi (195), Niccolò Pisilli (191) e Rodrigo Mora (187). Il dato conferma dunque come Gasperini abbia ruotato diversi elementi, pur affidandosi con maggiore continuità al blocco storico presente in rosa.
Roma, i calciatori meno utilizzati e gli inutilizzati
Scendendo nella classifica, sono diversi i calciatori che hanno raccolto un minutaggio decisamente più contenuto. Daniele Ghilardi ha giocato 142 minuti, mentre Devyne Rensch e Santiago Castro si sono visti rispettivamente per 106 e 105 minuti in campo.
Ancora più ridotto lo spazio concesso a Marten de Roon appena 35 giri d’orologio, e Konstantinos Koulierakis, 31. Neil El Aynaoui, invece, si è fermato a 11 minuti nella prima giornata di campionato, salvo poi fare le valigie e trasferirsi al Lipsia.
Ci sono poi diversi calciatori che non sono ancora stati utilizzati in campionato. È il caso di Devis Vazquez, Pierluigi Gollini, Giorgio De Marzi, Lorenzo Pellegrini e Antonio Arena, tutti indicati con zero minuti.
Numeri indicativi ma che, naturalmente, possono cambiare rapidamente considerando il calendario fitto che attende la Roma già a partire dalla trasferta di Como.