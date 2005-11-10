Roma, chi ha giocato di più? I minutaggi dopo le prime sei partite stagionali

Gian Piero Gasperini lo ha ripetuto più volte fin dal suo arrivo sulla panchina della Roma: non esistono titolari e riserve, perché tutti i calciatori della rosa devono sentirsi coinvolti e pronti a dare il proprio contributo. Un principio che l'allenatore giallorosso ha ribadito anche in occasione delle scelte di formazione. Guardando però ai minutaggi raccolti dopo le prime sei gare stagionali, è curioso analizzare chi ha avuto maggiore continuità e chi, invece, deve ancora trovare la giusta condizione per ingranare nelle gerarchie.

Roma, i calciatori più utilizzati A guidare la classifica dei minuti giocati è Mile Svilar, che ha disputato tutti i 540 minuti disponibili fino a questo momento. Il portiere classe 1999 è seguito da Bryan Cristante, a quota 514 minuti, e da Mario Hermoso, con 509. Appena fuori dal podio virtuale dei più impiegati c'è anche Paulo Dybala, che ha totalizzato ben 497 minuti. Subito dietro troviamo Gianluca Mancini, con 466, Donyell Malen con 432 e Wesley con 420.

Numeri importanti anche per Manu Koné, fermo a 375 minuti, e Matias Soulé, che ha giocato 353 minuti. Tra i giovani, spicca invece Emanuele Lulli, utilizzato per 322 minuti, mentre Evan Ndicka ha raggiunto quota 277. Più indietro Nahuel Molina (232), Leonardo Balerdi (195), Niccolò Pisilli (191) e Rodrigo Mora (187). Il dato conferma dunque come Gasperini abbia ruotato diversi elementi, pur affidandosi con maggiore continuità al blocco storico presente in rosa.