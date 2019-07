Roma, idea Arkadiusz Milik se Icardi va al Napoli

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Idea Arkadiusz Milik in casa Roma. Lo scrive il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, che fa il punto sulle operazione che sta portando avanti il ds Petrachi per consegnare a Fonseca l'erede di Dzeko, calciatore destinato a vestire la casacca dell'Inter.

Si continua a discutere con la Juventus di Gonzalo Higuain, ma se Mauro Icardi dovesse trasferirsi al Napoli in breve tempo ecco che il bomber polacco - a quel punto alternativo al centravanti di Rosario - potrebbe rapidamente scalare le gerarchie in casa giallorossa.