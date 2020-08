Roma, il giorno di Dzeko. Incontro fissato con Fienga. Juventus alla finestra

Giornata decisiva quella di oggi per capire il proseguimento del rapporto fra la Roma ed Edin Dzeko. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, in occasione del raduno della formazione di Paulo Fonseca a Trigoria il bosniaco e il CEO Guido Fienga faranno il punto della situazione, capire i programmi del club e valutare se ci sarà la possibilità di competere ad alti livelli. Per l'ex City c'è l'interesse della Juventus da non sottovalutare: i bianconeri, infatti, potrebbero essere l'ultima chance della carriera per vincere qualcosa.