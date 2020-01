© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Finito incontro a Trigoria tra Alessandro Lucci e la Roma per il futuro di Alessandro Florenzi. La volontà delle parti è quella di separarsi ma ancora devono essere stabiliti i criteri dell'addio. Il giocatore e la società vogliono un'operazione a titolo definitivo quindi anche qualora dovesse essere un prestito con obbligo di riscatto non dovrebbe essere subordinato a determinate condizioni. La trattativa non è semplice, visto che i tempi stringono, e il Valencia non ha ancora dato il sì definitivo, visto che è spaventato dai costi dell'operazione, sia dal punto di vista del cartellino che da quello dell'ingaggio del calciatore.