© foto di Insidefoto/Image Sport

La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle trattative per l'esterno d'attacco che la Roma cerca dopo il fallimento delle trattative per Politano e il ko di Zaniolo: uno dei nomi forti è il belga Adnan Januzaj, che ha già dato la propria disponibilità a vestire il giallorosso e sbarcare nella Capitale. Ora attende il responso definitivo della società giallorossa entro 48 ore. Secondo la rosea c'è anche il Milan ed un club di Premier sulle sue tracce, ma l'esterno della Real Sociedad vorrebbe un club in grado di garantirgli minuti per non perdere il treno per l'Europeo.