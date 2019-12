Roma, Kalinic da vendere subito: ci sono anche Genoa e Bologna

La Roma è in attesa di piazzare in uscita Nikola Kalinic per trovare un vice-Dzeko più affidabile e continuo. Il croato, che è tornato nei radar della Fiorentina, sua ex squadra ai tempi di Sousa, ha diversi estimatori in Italia e l'Atletico Madrid sarebbe più che disposto a lasciarlo partire nuovamente con la formula del prestito. Si sono fatte avanti anche Genoa e Bologna, anche se l'ingaggio da 3 milioni a stagione è un limite non da poco.