Roma, l’estate inaspettata di Pallotta tra campionato e mercato. Friedkin in stand-by

Sarà ancora James Pallotta a prendersi cura della Roma. Per quanto? Quasi sicuramente fino alla fine dell’estate se non anche qualcosa in più. La trattativa con Friedkin è congelata in attesa che cessi l’emergenza da coronavirus, soprattutto ora che gli Stati Uniti sono diventatati il paese con più contagi al modo. Ripercussioni inevitabili ci saranno anche sul passaggio di proprietà. Impossibile pensare che si possa riprendere sulla base della precedente offerta da 710 milioni di euro. Quando le parti si riaggiorneranno la due diligence delle 12 società in orbita Roma andrà rifatta e il risultato finale porterà alla nuova proposta del magnate texano. Oggi si ipotizza che possa essere più bassa di un centinaio di milioni azzerando quasi di netto la plusvalenza che avrebbe realizzato Pallotta.

NUOVO PIANO - A queste condizioni dunque è difficile che si procedq, ma resta comunque la buona volontà di Friedkin di entrare nella Roma, ma servirà più tempo. Nel mezzo sarà il tycoon di Boston a prendersi ancora cura del club. Con Roma Cares si è schierato subito in prima linea nella lotta al virus e ieri ha annunciato una donazione anche di 10mila dollari a cui si aggiungeranno altri 10mila a nome della società per la campagna “New York Kicks Coronavirus”: la raccolta fondi ha visto coinvolti già oltre 34 club di tifosi da tutto il mondo e alcune organizzazioni come il Coni. Pallotta, inoltre, garantirà l’aumento di capitale approvato nell’ultimo CDA e dovrà dare a Petrachi un budget per il mercato. Prima, però, sarà necessario risparmiare. Il taglio degli stipendi per il periodo di inattività darà una prima mano, al resto dovrà pensare il diesse liberandosi di contratti pesanti come quelli dei giocatori in prestito (Schick, Nzonzi, Karsdorp, Olsen, Defrel, Florenzi, Gonalons e Coric) e che non rientrano più nei piani del club. A questi si unirebbero le uscite di altri calciatori in scadenza nel 2021 come Perotti, Fazio, Jesus, Bruno Peres più Pastore che dopo Dzeko è il contratto più pesante in rosa. L’obiettivo sarà, escluso Edin, di avere un parco giocatori con stipendi entro i 3 milioni netti. Tutto questo in attesa che riprenda la trattativa con Friedkin.