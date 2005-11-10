L'Olimpico è pronto a riabbracciare Mourinho. Lo Special One: “Romanisti gente speciale”

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Anche se, per una sera, da avversari. Prendendo in prestito e riadattando le parole del celebre brano "Amici mai" di Antonello Venditti, si possono racchiudere le emozioni che accompagnano l’attesa di Roma-Real Madrid. Questa sera, alle ore 21.00, José Mourinho tornerà a respirare l’atmosfera dello Stadio Olimpico, riabbracciando quel pubblico con cui ha condiviso momenti indimenticabili, tra gioie e delusioni.

Roma, Mourinho torna a casa: l’Olimpico è pronto a riabbracciarlo D’altro canto, l’accoglienza che il popolo giallorosso riserverà allo Special One si preannuncia speciale: striscioni di bentornato e cori da intonare a squarciagola accompagneranno il suo ritorno. Nonostante il carico emotivo che inevitabilmente porta con sé una serata del genere, Mou ha mostrato di essere pronto ad affrontarla in conferenza stampa: “Sono preparato: sto bene, sono solido, senza dubbi che nei 90 minuti darò il massimo. Magari prima o dopo mi toccherà il cuore. I romanisti vogliono vincere e anche io. Nella gara, l’amore si dimentica”.

Parole che non cancellano, tuttavia, l’affetto per i suoi ex tifosi. Mourinho ha voluto ribadire il legame speciale costruito durante la sua esperienza nella Capitale: “Non abbiamo vinto la Champions, ma abbiamo vinto una coppa europea e giocato una seconda finale europea. Non nascondo che i romanisti sono speciali, mi hanno trattato bene ovunque, ma questa gente è speciale”.