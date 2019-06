Roma, la Samp non chiude per Lammers: Petrachi si inserisce

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Roma si è inserita su Sam Lammers del PSV dopo che la Sampdoria, da tempo sul giocatore, non è riuscita a chiudere l'accordo sulla base di 10 milioni più due di bonus. Petrachi ha subito incontrato il favore dell'attaccante, ritenuto perfetto dai dirigenti romanisti per affiancare Schick senza togliergli spazio. Se l'affare dovesse chiudersi, ecco che la Roma girerebbe nuovamente Defrel, pupillo di Di Francesco, in prestito alla Samp. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.