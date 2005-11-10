Roma, Malen sfida Lautaro Martinez: "Chi segnerà più gol tra noi due? Direi io"

Tra Serie A e Premier League le differenze sono evidenti secondo Donyell Malen. L'attaccante della Roma, intervistato dal podcast Tutto in Piazza, ha spiegato: "Penso che il modo in cui alcune squadre si dispongono in campo sia completamente diverso rispetto all'Inghilterra. Questa è la differenza principale". Poi entra nel dettaglio: "Alcune squadre si organizzano in maniera differente. Per esempio, sanno difendere con cinque giocatori e costruire un blocco difensivo molto compatto, che diventa difficile da superare. È una grande differenza rispetto all'Inghilterra, dove si tende maggiormente a giocare uomo contro uomo e ad attaccare, con partite più aperte. Qui non è sempre così".

Malen sfida Lautaro: "Chi segnerà di più? Direi io"

Malen si è poi soffermato sul confronto con Lautaro Martinez. Alla domanda su chi segnerà più gol, l'olandese risponde: "Direi io, ma non sono concentrato soltanto sui gol. Voglio aiutare questa squadra e questo club. Per me non è soltanto una questione di segnare. È molto facile parlare dei gol realizzati, ma un calciatore può fare molto altro per aiutare la squadra". Sul capitano dell'Inter aggiunge: "Penso sia un ottimo giocatore, molto forte. Ha segnato tantissimi gol con l'Inter e ha disputato molte partite nel campionato italiano. Direi quindi che la differenza principale è l'esperienza"