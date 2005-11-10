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Roma e Milan su Endrick? L'entourage: "Real Madrid prima scelta, ma vuole giocare"

Pierpaolo Matrone
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Pierpaolo Matrone
Oggi alle 17:56Serie A
23.10.2026 17:56Serie A
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Il futuro del brasiliano dipenderà dalle prossime settimane. Il suo entourage non esclude un nuovo prestito durante il mercato di gennaio.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Appena 106 minuti dall'inizio della stagione non possono bastare a Endrick, accostato tra l'altro nelle ultime settimane anche a Roma e Milan. L'attaccante brasiliano vuole trovare maggiore continuità al Real Madrid e il suo entourage ha mandato un messaggio piuttosto chiaro al club in vista del mercato di gennaio. Il ventenne, reduce dall'esperienza in prestito al Lione, è riuscito comunque a lasciare il segno quando è stato chiamato in causa, risultando determinante nella vittoria contro la Roma in Champions League. Le prossime settimane saranno quindi decisive per capire se potrà conquistare maggiore spazio nelle rotazioni.

L'agente di Endrick: "Vuole sfruttare al massimo la sua carriera"

Michael Yormack, presidente di Roc Nation Sports International, agenzia che rappresenta il brasiliano, ha spiegato a SportsBoom: "Penso che sia un processo in evoluzione. Penso che dobbiamo vedere come si sviluppano le cose da qui alla fine dell'anno, prima della prossima finestra di mercato". Dopo aver incontrato recentemente Endrick a Madrid, Yormack ha aggiunto: "Abbiamo avuto un'ottima conversazione, è estremamente talentuoso e molto desideroso di giocare, quindi vedremo cosa succederà. Ama Madrid, ama la squadra e i suoi compagni, ma in definitiva, se si pensa alla durata di una carriera, è breve, e lui vuole sfruttarla al massimo".

Gennaio resta un bivio: possibile un altro prestito

La priorità di Endrick rimane comunque quella di imporsi con la maglia dei Blancos: "Penso che la sua prima scelta sarebbe quella di rimanere al Real Madrid, ma ha bisogno di giocare". Proprio il minutaggio che José Mourinho gli concederà da qui alla fine dell'anno potrà determinare la scelta sul futuro. Il brasiliano è legato al Real Madrid fino al 2030 e una cessione definitiva non appare all'orizzonte, mentre resta possibile un nuovo prestito nel mercato invernale. Le prossime partite, a cominciare dal Clásico, potrebbero offrirgli altre occasioni per convincere Mourinho e allontanare l'ipotesi di una nuova partenza.

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