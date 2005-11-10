Roma e Milan interessate a Endrick, ma Mourinho ha deciso: a gennaio resta al Real Madrid

Niente addio al Real Madrid per Endrick. Anche durante il mercato di gennaio, come già accaduto nella scorsa estate, l'attaccante brasiliano resterà con i blancos. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, José Mourinho, d'accordo con il club, avrebbe infatti bloccato la partenza del giovane talento, sul quale avevano manifestato interesse Roma, Milan e Aston Villa.

Endrick resta al Real Madrid e si gioca le sue chance

La Roma e il Milan dovranno quindi abbandonare, almeno per gennaio, la pista che porta al brasiliano. Endrick continuerà la sua stagione a Madrid con l'obiettivo di ritagliarsi maggiore spazio e convincere Mourinho. L'attaccante ha già lasciato il segno contro i giallorossi, risultando decisivo nella sfida dell'Olimpico, e adesso avrà la possibilità di giocarsi fino in fondo le proprie chance con il Real.