Roma, Mourinho torna e tre contro la maledizione trasferte

vedi letture

Tornano i titolari e con loro la difesa a tre. Non è bastata la buona prova di Llorente, in coppia con Smalling, per la conferma, lo Special One vuole andare sul sicuro e per questo contro il Torino si rivedrà l’assetto che più di tutti ha dato solidità alla Roma. Anche se ieri, durante la rifinitura, per sviare giornalisti e possibili sentinelle di Juric, il tecnico portoghese ha mischiato le carte in tavola. Questo pomeriggio, però, alla fine scenderà in campo quella che per Mourinho è la squadra migliore e dunque schierata con il 3-4-2-1. Un modulo ormai adottato da oltre un anno e che, fatta eccezione di domenica scorsa dove la Roma è tornata alla difesa a 4, ha regalato agli uomini di Mourinho un 2023 che la vede dietro solo a Napoli e Juventus.

Il rendimento complessivo è da Champions, ma per il salto di qualità serve migliorare lo score in trasferta visto nel nuovo anno delle otto trasferte disputate tra campionato ed Europa League è arrivata una sola vittoria (2-0 contro lo Spezia), poi tre pareggi e quattro sconfitte, per una classifica stagionale che, contando solo le gare lontane dall’Olimpico, vede i giallorossi fuori e al quinto posto. Una piccola maledizione che sta frenando i sogni Champions di Pellegrini e compagni. E proprio il capitano romanista oggi sarà in campo nonostante sia ancora in cerca della miglior condizione. Non ottimale nemmeno la forma di Abraham, che potrebbe essere lasciato in panchina per Belotti. Il Gallo tornerà nella sua Torino e magari i ricordi di “casa” potranno sbloccarlo in Serie A, fermo ancora a zero gol.