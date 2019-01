© foto di Federico Gaetano

Un giovane e un giovanissimo per il centrocampo della Roma. Se da un lato i giallorossi registrano una piccola frenata per Leander Dendoncker, che l'Anderlecht non sarebbe disponibile a dare nuovamente in prestito, secondo il Corriere dello Sport nel mirino di Monchi ci sono altri due talenti esteri. Uno è Razvan Marin, classe '96 dello Standard Liegi, che piace da tempo e per il quale il ds capitolino ha costanti contatti. L'altro, invece, è Sander Berge, norvegese classe '98 del Genk che però (in basso il link) secondo le informazioni di TMW è molto più vicino al Tottenham per giugno.