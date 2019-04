Roma, Petrachi c'è. Lui l'alfiere per Conte, sfumano Giampaolo e Gasp?

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gianluca Petrachi sarà il nuovo direttore sportivo della Roma: lo conferma Il Romanista oggi in edicola, spiegando come il dirigente sarà il "ponte" per arrivare ad Antonio Conte, il cui sì non è ancora arrivato ma a cui sono già stati esposti i piani tecnici e finanziari della società. La conferma di massima sarebbe arrivata, così come la richiesta di conferma per Edin Dzeko. Tra le alternative, si legge, non ci sono più Giampaolo e Gasperini, si punta al top coach. E se dovesse saltare il leccese, virata immediata su Sarri. Addio imminente con Frederic Massara, che non rimarrà dunque nell'organico dell'area sportiva giallorossa.