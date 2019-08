Roma, Petrachi e i sogni argentini: Icardi o Higuain per l'attacco

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il mercato entra nell’ultimo mese e nella sua fase più calda. La Roma ha bisogno ancora di un centrale, un terzino e un attaccante. Quest’ultimo è il colpo più complicato e Petrachi, per sostituire Dzeko, vuole portare nella Capitale un top player. Il bosniaco si sta avvicinando a piccoli passi all’Inter. I nerazzurri hanno offerto 15 milioni e se nelle prossime ore ne aggiungessero un paio di bonus, arriverebbe la fumata bianca. Defrel è a un passo dal Cagliari e lo dimostra la mancata convocazione per l’amichevole di ieri con il Perugia. Anche Schick resta in uscita con Borussia Dortmund e Fiorentina interessate. I nomi in entrata, invece, sono quelli di Higuain e Icardi. Trattative difficili, ma con qualche margine per lavorare su entrambe.

MAURO - Petrachi in queste ore ha intensificato i contatti con Wanda Nara e il possibile arrivo di Lukaku alla Juventus chiuderebbe ogni speranza di uno sbarco a Torino di Icardi. Il centravanti resta ai margini del progetto nerazzurro e su di lui ci sarebbe anche il Napoli. Le ultime indiscrezioni, però, raccontano di un attaccante che preferirebbe vestire la maglia della Roma piuttosto che quella partenopea. Giuntoli per far spazio al nove dell’Inter avrebbe offerto Milik ai giallorossi incassando il “no” di Petrachi, convinto di poter fare il grande colpo. A facilitare la trattativa con il club di Suning potrebbe esserci anche l’affare Dzeko e l’inserimento di qualche altra contropartita da aggiungere a una base cash. Al calciatore andrebbe lo stesso stipendio del bosniaco (4,5 più bonus), cifre praticamente identiche a quelle che percepisce già a Milano.

PIPITA - Il contratto per provare ad assoldare Higuain, invece, sarebbe il nodo più grande da sciogliere. L’argentino guadagna 7,5 milioni di euro a stagione. Un’enormità per le casse di Trigoria e dovrebbe trovare nella Juventus un alleato per portare il Pipita nella Capitale. La strategia di Petrachi prevederebbe un prestito biennale con obbligo di riscatto a 30 milioni. All’ex Napoli un contratto da 4 anni in modo da spalmare l’ingaggio con i bianconeri che dovrebbero comunque dare una buonuscita all’attaccante per far sì che accetti l’offerta giallorossa. Dunque nelle ultime ore sta prendendo piede l’operazione Icardi che dalla sua ha, non solo l’età, ma anche un rendimento più stabile del suo collega. Higuain, infatti, dalla stagione 15-16 a oggi ha messo a segno 39, 35, 23 e 11 gol. Prestazioni in calo, sicuramente, ma che si adatterebbero di più alle richieste di Fonseca, il quale preferisce un centravanti più mobile e che non stazioni solo in area di rigore. Tutte valutazioni non sfuggite al direttore sportivo, pronto a fiondarsi sull’opportunità migliore facendo i conti con la volontà del calciatore, la quale sarà decisiva.