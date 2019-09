Intervenuto nel pre-partita di Lecce, il direttore sportivo della Roma Gianluca Petrachi ha parlato a DAZN: "Il mister è una persona estremamente intelligente. La partita di mercoledì ha sancito una verità assoluta: era una partita equilibrata dove l’Atalanta ha fatto una partita a specchio cercando di non farci giocare. Non facendo gol siamo stati costretti a sbilanciarci e lasciare qualcosa in contropiede. Se avessero fatto gol Zaniolo o Dzeko, si sarebbero scoperti. Dobbiamo avere un po’ di equilibrio non si può passare da una settimana da fenomeni a brocchi. L’Atalanta gioca da tre anni insieme e noi no. Questa è una squadra che sta iniziando a conoscersi e a imparare i dettami del mister".