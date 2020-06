Roma, Petrachi separato in casa oggi era a Trigoria. Non presenterà dimissioni

Gianluca Petrachi non si dimetterà. Quest'oggi il direttore sportivo della Roma, in rottura con il presidente Pallotta dopo l'ultimo duro confronto, era a Trigoria per assistere all'allenamento della squadra in vista della ripresa del campionato, ma il suo ruolo è stato ormai 'svuotato' con Fienga e Baldini che portano avanti le trattative per la prossima stagione.

Nonostante ciò, Petrachi non ha alcuna intenzione di dimettersi e solo un licenziamento può portare al divorzio: l'ex ds del Torino ha altri due anni di contratto.