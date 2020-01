Roma-Politano, le alternative sono Xhaqiri, Januzaj o Suso

© foto di Imago/Image Sport

I rapporti tesi con l'Inter e l'inserimento del Napoli obbligheranno la Roma a valutare anche delle piste alternative a quella per Matteo Politano. Il Corriere dello Sport fa il punto citando Xherdan Shaqiri del Liverpool, col giocatore poco convinto di lasciare il club campione d'Europa, Adnan Januzaj, belga della Real Sociedad che con convince del tutto, e Suso in rotta col Milan che però chiede Cenzig Under in uno scambio alla pari che non piace alla dirigenza capitolina.