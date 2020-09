Roma, priorità Milik. Tutto fermo per De Sciglio: nessun incontro ancora in programma

Ore frenetiche in casa Roma. Dopo l’arrivo di Kumbulla la società vuole chiudere la trattativa per il centravanti e si aspetta la decisione finale di Milik. Con il sì del polacco si incastrerebbe il domino degli attaccanti che porterebbe Dzeko alla Juventus. Con i bianconeri, però, le operazioni potrebbero non finire qua. Dopo l’addio di Florenzi a Fonseca serve un esterno destro e da qualche giorno circola con insistenza il nome di De Sciglio.

Per il terzino i due club sarebbero già d’accordo: operazione in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni. Manca l’ok del calciatore al quale la Roma avrebbe proposto 2,8 milioni l’anno, ma per il momento non è ancora fissato alcun incontro tra i giallorossi e l'entourage di De Sciglio per chiudere. L’ostacolo è rappresentato da Karsdorp, il quale avrebbe rifiutato il Genoa per provare a giocarsi le sue chance nella Capitale. L’olandese, però, non rientra nei piani della nuova Roma di Friedkin e per questo la trattativa De Sciglio è solo in stand-by.