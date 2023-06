Roma, prossima settimana firma Ndicka per cinque anni: Ibanez ora può partire

Evan Ndicka ha scelto la Roma, nonostante l'inserimento del Milan. La Gazzetta dello Sport dà ormai per certo l'acquisto del centrale difensivo ex Eintracht, che la prossima settimana svolgerà le visite mediche con il club della capitale e firmerà un contratto di cinque anni. Con l'ingresso del nuovo difensore, sembra aprirsi la porta dell'addio per Roger Ibanez, che piace in Premier e che la Roma spera di cedere per racimolare la maggior parte dei trenta milioni di plusvalenze che servono entro il 30 di giugno.