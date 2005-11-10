Roma, più punti e più gol rispetto a un anno fa: i numeri a confronto

Sette giornate sono ancora poche per tracciare bilanci definitivi, ma il confronto tra la Roma 2025/2026 e quella 2026/2027 racconta già una differenza importante. La squadra giallorossa ha raccolto più punti, migliorato sensibilmente la propria produzione offensiva e, soprattutto, è ancora imbattuta. Un avvio che permette alla formazione di Gian Piero Gasperini di guardare alla classifica con ambizioni e consapevolezza diverse rispetto a dodici mesi fa. Vediamo, nel dettaglio i dati delle due stagioni a confronto.

Roma 2025/2026, i numeri dopo le prime sette giornate

Dopo le prime sette partite dello scorso campionato, la Roma occupava il quarto posto con 15 punti, a una sola lunghezza dal Milan capolista e a pari merito con Inter e Napoli, seconde e terze. Il bilancio era di cinque vittorie e due sconfitte, con appena sette gol realizzati e tre subiti. La differenza reti di +4 e una media di 2,14 punti a partita descrivevano una squadra capace di partire con il piede giusto, ma che aveva già lasciato per strada punti preziosi. Il dato offensivo, in particolare, evidenziava una certa difficoltà nel trovare la via del gol con continuità, motivo per cui a gennaio si decise di correre ai ripari con l’acquisto di Donyell Malen.