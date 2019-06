Roma, rebus portiere. Fra i candidati spunta Karius

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Risolto il rebus allenatore la Roma può concentrarsi pienamente sulla costruzione della squadra per la prossima stagione e uno dei nodi più da sciogliere è quello legato al portiere titolare. Olsen non ha convinto e verrà sicuramente ceduto, così per i giallorossi è sorta la necessità di trovare un altro giocatore che completi il reparto con Antonio Mirante.

I candidati - Pau Lopez del Betis Siviglia è, al momento, il candidato forte per il club capitolini, ma non l'unico. In seconda fila ci sono anche Alessio Cragno (per il quale il Cagliari ha fatto una richiesta ritenuta troppo alta) e Pierluigi Gollini dell'Atalanta.

L'outsider - Dalla Turchia, però, spunta anche un altro nome a sorpresa. Secondo quanto riportato da Fotomac, infatti, la Roma avrebbe inserito nella lista dei possibili obiettivi Loris Karius del Besiktas ed ex estremo difensore del Liverpool passato alla storia per la sciagurata prestazione in finale di Champions League contro il Real Madrid.