TMW Roma, proposto Karius ma tentativo andato a vuoto. È in scadenza con il Newcastle

vedi letture

Nei giorni scorsi alla Roma è stato offerto Loris Karius, portiere attualmente al Newcastle e in scadenza contrattuale. Il tedesco non rinnoverà il contratto con i Magpies e la liaison con il volto televisivo Diletta Leotta lo porta a prendere in considerazione tutte le possibili offerte che arriveranno dalla Serie A. Il tentativo con i giallorossi è andato a vuoto, considerando che al momento c'è una sorta di interregno dopo le dimissioni di Tiago Pinto e la sola presenza del direttore sportivo Mauro Leo che, però, non ha possibilità di prendere decisioni a causa della scadenza contrattuale il prossimo 30 giugno.

Così nelle prossime settimane Karius verrà proposto anche ad altri club, come Monza e Torino, entrambi alla ricerca di un portiere considerate le tante richieste per Di Gregorio e Milinkovic-Savic. Karius nella sua carriera ha giocato con Magonza, Liverpool, Besiktas, Union Berlino e, appunto, Newcastle, divenendo famosissimo, suo malgrado, per gli errori in finale di Champions contro il Real Madrid, nel 2018.

Queste le parole di Loris Karius qualche giorno fa, dopo essersi affidato alla nuova agenzia di Claudio Marchisio. "Certamente, sarebbe un’ottima soluzione se ci fossero delle buone opzioni per me, indipendentemente dalla vicinanza alla mia famiglia. La Serie A la seguo da sempre e mi intriga molto ma è presto per parlare del futuro. Io e Claudio siamo amici, lo conosco bene e penso che sia la persona giusta. Voglio tornare a essere un numero uno come lo sono sempre stato tranne gli ultimi due anni. Quando gioco faccio bene e so di avere abbastanza qualità per rendere ancora ai massimi livelli".