Roma, riecco Dybala. E ora la Joya aspetta Lukaku

Un piccolo sorriso, ieri, lo avrà fatto anche Josè Mourinho. Perché seppur a Trigoria siano rimasti solo in sette, tra questi è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo Paulo Dybala. L’argentino, fermatosi nel secondo tempo contro il Verona per un problema all’adduttore ha rinunciato prima alla convocazione in nazionale e poi al weekend di Formula 1 a Monza pur di recuperare quanto prima e tornare a disposizione della Roma. D’altronde l’avvio horror con un punto in tre partite preoccupa lo Special One che alla ripresa del campionato ha intenzione di invertire la rotta. Per questo è fondamentale il recupero di Dybala visto che ormai è chiaro a tutti come esista una Roma con e senza l’argentino.

Il 17 settembre all’Olimpico ci sarà l’Empoli e l’idea di Mourinho è quella di provare dal primo minuto la coppia Dybala-Lukaku, per questo il recupero dell’argentino è la prima buona notizia in casa giallorossa in attesa che Big Rom torni dalla nazionale dove comunque sta proseguendo il suo lavoro personalizzato dopo un’estate passata ad allenarsi con le giovanili del Chelsea. Sta ritrovando fiducia, condizione e nei prossimi giorni metterà anche qualche minuto in più sulle gambe con il Belgio dopo quelli giocati contro il Milan prima di partire. E’ chiaro che contro l’Empoli sia Lukaku che Dybala non potranno essere ancora al top, ma sarà comunque un antipasto della vera Roma, fin qui rimasta nascosta.