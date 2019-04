© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Giorni decisivi per delineare il futuro della Roma. A Boston, insieme al presidente James Pallotta, ci sono in questo momento il ds Massara e Franco Baldini per fare il punto sul nuovo quadro dirigenziale e sul nuovo allenatore.

Baldini - scrive 'Il Messaggero' - spinge per il ritorno in Italia di Maurizio Sarri: è la sua prima scelta, ma non è scontato che il Chelsea lo liberi al termine di questa stagione. Ecco perché prende quota l'ipotesi Marco Giampaolo , in vantaggio su Gasperini viste le resistenze del tecnico di Grugliasco e della stessa Atalanta.