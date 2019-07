Sono sette i giocatori in esubero dalla Roma. A fare il punto della situazione sui giocatori che il club capitolino tenterà di vendere questa estate è La Gazzetta dello Sport che parla di Steven Nzonzi, Robin Olsen, Maxime Gonalons, Gregoire Defrel, Ante Coric, William Bianda e Daniel Fuzato come gli elementi individuati dal ds Gianluca Petrachi come sicuramente in uscita.

Il più complicato da piazzare, stando alla rosea è il mediano ex Siviglia, acquistato solo la scorsa estate per oltre 26 milioni di euro e che oggi il club capitolino non può lasciar partire per meno di 25 onde evitare di mettere a bilancio una minusvalenza.

Sul gigantesco mediano, però, latitano gli interessamenti concreti. Olympique Lione, Monaco e Marsiglia hanno chiesto informazioni ma le cifre fatte dalla Roma hanno bloccato tutto sul nascere.