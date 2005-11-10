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Roma, tra una settimana c'è il Como: settore ospiti sold-out. De Roon e Pellegrini scalpitano

Marco Campanella
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Marco Campanella
Oggi alle 07:00Serie A
04.10.2026 07:00Serie A
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Tra sette giorni, la Roma tornerà in campo contro il Como dopo la sosta: settore ospiti sold-out. Pellegrini e De Roon scaldano i motori.
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Manca una settimana esatta al ritorno in campo della Roma, che dopo tre settimane di sosta per gli impegni delle nazionali si prepara a riprendere la stagione con una trasferta tutt'altro che semplice. Domenica 11 ottobre, alle 12:30, i giallorossi saranno ospiti del Como, aprendo così un calendario particolarmente intenso. La squadra di Gasperini sarà chiamata a giocare praticamente tre partite alla settimana, affrontando anche Real Madrid e Napoli, oltre a Genoa e Slovan Bratislava.

Roma, tra una settimana c’è il Como: settore ospiti sold-out

Como-Roma non sarà una partita come le altre. La sfida del Sinigaglia segnerà infatti non soltanto il ritorno in campo della squadra dopo la lunga pausa, ma vedrà anche i tifosi romanisti residenti nel Lazio tornare a viaggiare per una trasferta di campionato dopo nove mesi. L'attesa per l'appuntamento è stata subito evidente: il portale del Como ha registrato una forte affluenza da parte dei sostenitori giallorossi, con i circa 1.000 tagliandi destinati al settore ospiti che sono andati esauriti nel giro di poche ore.

Roma, le ultime in vista del Como: scalpitano de Roon e Pellegrini

Per Como, la Roma è pronta a ritrovare Lorenzo Pellegrini. Dopo mesi di assenza per infortunio, il numero 7 romano è ora candidato a una maglia da titolare. Il centrocampista potrebbe infatti partire dal primo minuto, considerando che Matias Soulé e Rodrigo Mora torneranno dagli impegni con le rispettive nazionali soltanto a ridosso della partita.
Scalpita anche Marten de Roon, soprattutto dopo l'infortunio di Bryan Cristante, apparso più serio del previsto. L'assenza del numero 4 giallorosso potrebbe così aprire le porte all'esordio dal primo minuto di De Roon, che durante la sosta ha avuto la possibilità di lavorare con continuità a Trigoria agli ordini di Gasperini. L'olandese è al momento il principale candidato ad affiancare Manu Koné in mezzo al campo, leggermente avanti nel ballottaggio con Niccolò Pisilli.

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