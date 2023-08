Roma, si attendono ancora segnali dal Santos per Marcos Leonardo

La Roma è ancora alla ricerca di una nuova punta dopo l'infortunio di Tammy Abraham nell'ultima giornata dello scorso campionato contro lo Spezia. Il nome da più tempo nella lista di Tiago Pinto è quello di Marcos Leonardo, giovane attaccante brasiliano del Santos che ha dato tempo l'accordo con i giallorossi, che però non lo hanno con il club carioca.

Secondo quanto scrive Il Messaggero, la Roma è ancora in attesa di una risposta da parte del club, che ancora non è arrivata. L'altro gioiellino del Santos, Washington, sembra aver fatto un passo indietro e la sua cessione al Chelsea sembra al momento congelata. Lo stallo per Washington potrebbe favorire l'addio di Marcos Leonardo, che nei prossimi giorni dovrebbe avere novità. Restano vive le opzioni Hugo Ekitike e Duvan Zapata, che dopo l'infortunio di Touré potrebbe però restare a Bergamo.