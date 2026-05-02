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Marcos Leonardo, più volte vicino alla Serie A. Acquistato dall'Al Hilal per 40 milioni

Marcos Leonardo, più volte vicino alla Serie A. Acquistato dall'Al Hilal per 40 milioniTUTTO mercato WEB
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Andrea Losapio
Oggi alle 05:00Nato Oggi...
Andrea Losapio

Per parecchio tempo Marcos Leonardo è stato vicino alla Roma. Già nell'agosto del 2023 era stato accostato ai giallorossi, con un'offerta sul tavolo. "Ci è stata presentata una proposta molto al di sotto delle nostre aspettative - disse a quel tempo il presidente del Santos - motivo per cui la nostra posizione era di non accettarla. Ora stiamo parlando e arriveremo a una buona decisione sia per il Santos sia per il calciatore. Quando si parla di 18 milioni totali si pensa che siano bonus fattibili, ma non è così altrimenti si rischierebbe molto. Solamente due di questi sono facilmente realizzabili: la convocazione in nazionale e le 75 partite con la Roma. Il rischio è del Santos perché se la Roma decide di cederlo in prestito a un’altra società non ne vale la pena. I bonus erano molto difficili da raggiungere".

In più il pagamento era in quattro rate, quindi il Santos ha deciso di rifiutare. Invece a gennaio c'era la Lazio, oltre a un Atlético Madrid che sembrava a un passo dal calciatore. Invece è rimasto in Arabia Saudita e può essere un'occasione per la prossima estate, anche se è stato acquistato per 40 milioni solamente due anni fa.

Il migliore momento della sua carriera, finora, è probabilmente la vittoria dell'Al Hilal contro il Manchester City durante gli ottavi del Mondiale per Club. "Sono un centravanti, vivo per il gol. E non c’è niente di meglio che segnare due reti contro una squadra grande come il Manchester City. Porterò per sempre nel cuore il ricordo di questa partita – non riesco nemmeno a descrivere quanto sono felice." Oggi Marcos Leonardo compie 23 anni.

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