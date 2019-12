Roma sprecona, la SPAL punisce: 0-1 al 45', segna Petagna su rigore

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Roma non riesce ad abbattere il fortino della SPAL e cade nei minuti finali del primo tempo. Andrea Petagna riscatta gli ultimi errori commessi dal dischetto e porta avanti la squadra di Semplici al termine di 45' molto complicati, in cui i capitolini hanno fatto la partita ma non hanno trovato il guizzo decisivo.

A senso unico... o quasi - Si gioca quasi sempre a una metà campo, quella della SPAL. La Roma è arrembante fin dalle prime battute e va vicina al gol con Perotti, che non riesce a deviare in rete un cross pericoloso di Zaniolo. Dzeko è boa e regista, ma anche finalizzatore: il bosniaco ci prova dal limite, senza però impensierire Berisha. Gli ospiti incassano bene i colpi, reagiscono e alla prima occasione sfiorano il vantaggio: Petagna va via alle spalle della difesa di casa, entra in area sul lato sinistro e con il mancino, in diagonale, sfiora il palo opposto; fondamentale Pau Lopez, che sfiora la sfera con la punta delle dita.

Vantaggio a sorpresa - Passato il pericolo, i giallorossi riprendono il loro forcing alla ricerca del gol: Dzeko prende di nuovo la mira e stavolta va vicino al bersaglio, poi è Pellegrini a mettere alla prova i riflessi del portiere biancazzurro. Nonostante gli sforzi profusi, la squadra di Fonseca fa fatica a trovare spazi: la manovra, col passare dei minuti, è meno avvolgente e perde fluidità, così la SPAL chiude tutti i varchi. E al 44' gli spallini passano addirittura in vantaggio: Kolarov si addormenta e si fa rubare palla da Cionek, poi lo stende in area; rigore ineccepibile, che Petagna trasforma con freddezza.