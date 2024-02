Roma, Svilar: "Dopo il Feyenoord sono tornato a casa e mi sono rivisto la partita"

Mile Svilar, portiere della Roma, eroe della partita contro il Feyenoord di Europa League, ha rilasciato una lunga intervista all'AS Roma Podcast: "Mi sento bene, è stata una buona settimana. Se stamani mi sono preparato sui rigori in allenamento? No no (ride, ndr)".

Quanti giorni prima si comincia a esercitarsi sui rigori quando si ha un turno di coppa?

"Noi lo abbiamo fatto un giorno prima. Delle volte i ragazzi dopo l'allenamento ne provano due-tre".

La sua corsa verso la Sud giovedì come la spiega?

"Non era qualcosa alla quale avevo pensato di fare. L'ho sentito in quel momento e l'ho fatto. Sono molto felice, rimarrà sempre nel mia memoria, molto emozionante. Quando ci penso mi viene un sorriso grandissimo. L'ho visto tantissime volte in questi giorni. Ora vogliamo concentrarmi sulla gara di lunedì perché è importantissima".

Quante ore ha dormito quella notte?

"Sono andato a casa, ho visto la partita un'altra volta e le azioni salienti di tutte le altre gare europee"