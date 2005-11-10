Roma, Svilar vede il rientro: giovedì la risonanza decisiva

Mile Svilar si avvicina al ritorno tra i pali della Roma, anche se dovrà saltare ancora le sfide contro Cagliari e Udinese. Il recupero dalla frattura da stress al quinto dito del piede procede e il portiere sta lavorando tra fisioterapia e potenziamento muscolare.

L'obiettivo è tornare contro il Manchester United, mentre appare più probabile un rientro con il Sassuolo, prima della sosta. Giovedì sarà una giornata decisiva: una risonanza in Belgio chiarirà le condizioni del portiere. In caso di esito negativo, il rientro slitterebbe alla trasferta di Parma del 21 novembre.

Nel frattempo Gollini ha alternato buone prestazioni e qualche errore, come contro il Real Madrid. Con lui in porta la Roma ha incassato quattro reti dai blancos e tre dal Napoli, mantenendo però la porta inviolata contro Como, Genoa e Slovan Bratislava. Lo riporta Il Messaggero.