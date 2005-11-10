Roma, tabù Maradona: ultima vittoria a Napoli nel 2018. Cristante insidia Mora

Esame di maturità. La Roma si prepara ad affrontare il Napoli questa sera alle 18.00 allo Stadio Maradona, con l'obiettivo di dare un segnale al campionato in uno scontro diretto di alta classifica. Per farlo, i giallorossi dovranno anche sfatare un tabù che dura da oltre otto anni.

Roma, sfatare il tabù Maradona: ultima vittoria a Napoli nel 2018

La Roma non vince a Napoli dal 3 marzo 2018, quando si impose per 4-2. Da allora, nelle successive otto trasferte, sono arrivati quattro pareggi e altrettante sconfitte. Un bilancio che Gasperini vuole cambiare per dare continuità al cammino giallorosso, che vede la sua squadra ancora imbattuta in campionato.

In Serie A, i precedenti complessivi tra le due squadre sono 158: 53 successi romanisti, 55 pareggi e 50 vittorie azzurre. Al Maradona, invece, su 79 incontri, la Roma ha vinto appena 19 volte, a fronte di 25 pareggi e 35 successi del Napoli. L'ultimo confronto, il 15 febbraio 2026, è terminato 2-2, con la doppietta di Malen e le reti di Spinazzola e Alisson Santos.

Roma, Cristante insidia Mora: le ultimissime di formazione

Con Svilar, Koné, Pellegrini e Dybala ai box, Gasperini ritrova Bryan Cristante. Dopo la panchina contro lo Slovan Bratislava, il capitano è tornato pienamente a disposizione e insidia Rodrigo Mora per una maglia da titolare. Se dovesse spuntarla, agirebbe sulla trequarti alle spalle di Malen e Soulé, con de Roon e Pisilli in mediana.