Roma-Torino, domino portieri. Anche i granata su Andrada, con Sirigu in giallorosso

Non solo la Roma sulle tracce di Esteban Andrada. Il 29ene portiere del Boca Juniors, secondo Tuttosport, è infatti al centro di un domino di estremi difensori che coinvolge anche il Torino. I granata, difatti, lo starebbero seguendo con particolare interesse, in caso di cessione di Salvatore Sirigu. Dove? Il portiere sardo, non è un mistero, piace proprio alla Roma, come alternativa appunto ad Andrada. Per la porta del Toro, comunque, resta sempre viva la pista che porta a Luigi Sepe.