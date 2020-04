Roma, triennale da 3 milioni per convincere Pedro a scegliere i giallorossi

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Roma ha pronta un'offerta da 3 milioni a stagione per 3 anni per convincere Pedro a diventare giallorosso. Lo spagnolo non rinnoverà con il Chelsea e dunque potrà firmare liberamente con un nuovo club in vista della prossima stagione. Petrachi dovrà comunque vedersela con la concorrenza dell'Al Sadd, allenata da Xavi, amico dell'attaccante dai tempi del Barcellona.