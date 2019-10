Roma verso il riscatto di Smalling. Ieri l'agente ha incontrato Petrachi

© foto di www.imagephotoagency.it

Chris Smalling, difensore arrivato in prestito in estate dal Manchester United, ha già convinto la dirigenza della Roma a procedere con il suo riscatto definitivo nei confronti della società inglese. Il Corriere dello Sport - Stadio, poi, sottolinea come ieri a Trigoria, centro sportivo giallorosso, sia andato in scena un incontro tra il procuratore del calciatore, James Featherstone, e il ds dei capitolini, Gianluca Petrachi. Previsto già nelle prossime settimane il primo incontro esplorativo con il Manchester.