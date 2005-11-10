Roma, ecco la prima vittoria in Champions. Pisilli, gol e fascia da capitano sotto gli occhi di Totti

Gian Piero Gasperini aveva chiesto una vittoria ai suoi ragazzi alla vigilia e la risposta è arrivata puntuale. All’Olimpico, la Roma supera con un netto 4-0 lo Slovan Bratislava e ritrova il successo in Champions League dopo 2.808 giorni dall’ultima volta. Hermoso e Molina indirizzano la gara già nel primo tempo, mentre nella ripresa Pisilli e Malen completano la goleada giallorossa.

Roma, ecco la prima vittoria in Champions League. Gasp: “Fatta una gara seria” “Anche questa sera abbiamo fatto una gara seria, sapendo di dover vincere. Nel primo tempo siamo stati anche un po' leziosi, poi siamo stati più precisi. Mi piace il fatto che tutti vogliono conquistarsi minuti in più”, il commento di Gasperini nella conferenza stampa post partita. Poi, il punto sulle condizioni della squadra: “Questa settimana abbiamo un giorno in più per Napoli, ma poi giocheremo di nuovo ogni tre giorni. Il reparto avanzato è fondamentale sotto tutti i punti di vista. Affronteremo ancora una serie di partite in cui, se non recuperiamo Dybala, siamo in pochi”.

Roma, serata magica per Pisilli: gol e fascia da capitano sotto gli occhi di TottiNiccolò Pisilli ha vissuto un’altra serata da ricordare. Per la prima volta ha indossato la fascia da capitano della Roma e, appena un minuto dopo, ha trovato il suo primo gol in Champions League. Il tutto sotto gli occhi di Francesco Totti, presente all’Olimpico per assistere alla vittoria giallorossa. Il centrocampista romano e romanista, cresciuto con questi colori addosso, ha raccolto la fascia da Lorenzo Pellegrini, costretto a lasciare il campo per infortunio al 51’, per poi cederla a Mancini al 77’. Una mezz’ora scarsa, ma ricca di emozioni per il giovane giallorosso.