Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Roma, ecco la prima vittoria in Champions. Pisilli, gol e fascia da capitano sotto gli occhi di Totti

Marco Campanella
autore
Marco Campanella
Oggi alle 06:53Serie A
21.10.2026 06:53Serie A
Fonti preferite
La Roma batte 4-0 lo Slovan Bratislava e conquista la prima vittoria in Champions League. Serata speciale per Pisilli, in gol con la fascia da capitano.
Foto
© foto di www.imagephotoagency.it

Gian Piero Gasperini aveva chiesto una vittoria ai suoi ragazzi alla vigilia e la risposta è arrivata puntuale. All’Olimpico, la Roma supera con un netto 4-0 lo Slovan Bratislava e ritrova il successo in Champions League dopo 2.808 giorni dall’ultima volta. Hermoso e Molina indirizzano la gara già nel primo tempo, mentre nella ripresa Pisilli e Malen completano la goleada giallorossa.

Roma, ecco la prima vittoria in Champions League. Gasp: “Fatta una gara seria”

“Anche questa sera abbiamo fatto una gara seria, sapendo di dover vincere. Nel primo tempo siamo stati anche un po' leziosi, poi siamo stati più precisi. Mi piace il fatto che tutti vogliono conquistarsi minuti in più”, il commento di Gasperini nella conferenza stampa post partita. Poi, il punto sulle condizioni della squadra: “Questa settimana abbiamo un giorno in più per Napoli, ma poi giocheremo di nuovo ogni tre giorni. Il reparto avanzato è fondamentale sotto tutti i punti di vista. Affronteremo ancora una serie di partite in cui, se non recuperiamo Dybala, siamo in pochi”.

Roma, serata magica per Pisilli: gol e fascia da capitano sotto gli occhi di TottiNiccolò Pisilli ha vissuto un’altra serata da ricordare. Per la prima volta ha indossato la fascia da capitano della Roma e, appena un minuto dopo, ha trovato il suo primo gol in Champions League. Il tutto sotto gli occhi di Francesco Totti, presente all’Olimpico per assistere alla vittoria giallorossa. Il centrocampista romano e romanista, cresciuto con questi colori addosso, ha raccolto la fascia da Lorenzo Pellegrini, costretto a lasciare il campo per infortunio al 51’, per poi cederla a Mancini al 77’. Una mezz’ora scarsa, ma ricca di emozioni per il giovane giallorosso.

Articoli correlati

Immagine news 1
Roma, a gennaio la priorità resta l’esterno offensivo. Endrick ma non solo: ecco tutti gli altri nomi
Immagine news 2
Più Soulé di Mora: senza Dybala, l'ex Juventus può riprendersi la ribalta
Immagine news 3
Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, mercoledì 21 ottobre

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
07:23 Serie A
Fragile dietro, ma efficace davanti e con un nuovo KDB: così il Napoli ferma la crisi
Immagine news 2
07:20 Serie ATMW
TMWDe Bruyne, l'offerta di Allegri e la risposta super: dominante da play in Champions
Immagine news 3
07:19 Serie ATMW
TMWFIGC, il consiglio federale non c’è più ma si riunisce oggi. Il punto sul caso segretario generale
Immagine news 4
07:18 Serie A
Como, tegola Jesus Rodriguez. Corsa contro il tempo per il cambio in lista UEFA: il punto
Immagine news 5
07:15 Serie ATMW
TMWUn italiano dalla Bundes il primo colpo di Krosche? Il Milan pensa a Reggiani
Immagine news 6
07:12 Serie ATMW
TMWDa Varela a Raimondo, chi è già e chi può essere uomo mercato
Immagine news 7
07:10 Serie ATMW
TMWRoma, a gennaio la priorità resta l’esterno offensivo. Endrick ma non solo: ecco tutti gli altri nomi
Immagine news 8
07:10 Serie ATMW
TMWPiù Soulé di Mora: senza Dybala, l'ex Juventus può riprendersi la ribalta
Immagine editoriale di Ivan Cardia
Allegri, mica Guariti. Quanti allenatori può sbagliare la Juve pur di non prendere Conte? Inter, i limiti di Chivu e la nostalgia di Inzaghi: rischia di ritrovarselo contro
Primo piano
Immagine top news n.0 De Bruyne, l'offerta di Allegri e la risposta super: dominante da play in Champions
Immagine top news n.1 Più Soulé di Mora: senza Dybala, l'ex Juventus può riprendersi la ribalta
Immagine top news n.2 Chivu si fa sentire: “Non può essere dramma nazionale se l’Inter perde”. E studia il cambio in porta
Immagine top news n.3 Un poker per riprendersi dall'incubo Real Madrid. La Roma riparte abbattendo lo Slovan
Immagine top news n.4 Spalletti pronto a cambiare per tenersi la Juve. Conte? No, spunta l’ombra di Inzaghi
Immagine top news n.5 Champions League, la classifica dopo le gare di oggi: PSG primo, Napoli in zona playoff
Immagine top news n.6 Il Napoli si scuote, ma quanti brividi: 4-3 al Bodo/Glimt, doppietta di McTominay
Immagine top news n.7 RedBird e Cristiano Ronaldo insieme per l’Al Nassr: il proprietario del Milan tratta per il 70%
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Nessuna svolta in panchina per Juve e Napoli, ma ora serve un'analisi profonda. Il punto di Gianluca Di Marzio
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La posizione del Napoli sul futuro di Allegri è (al momento) chiarissima
Immagine news podcast n.2 Le plusvalenze, le critiche e i flop: chi è Krosche, possibile nuovo ds del Milan
Immagine news podcast n.3 Il Torino ha un nuovo padrone del centrocampo. Per solo 4 milioni di euro
Immagine news podcast n.4 Il miglior acquisto è stato ripescato dal dimenticatoio. Gattuso e un nuovo Belahyane
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juve, al posto di Spalletti meglio Conte o Inzaghi? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Onofri: "Delusi dal Genoa, non si vede ancora la mano di De Rossi"
Immagine news Altre Notizie n.3 Valerio Bertotto: "Udinese, ho visto giocatori abbattuti. Spero non si cambi guida"
Serie A
Immagine box news Serie A Fragile dietro, ma efficace davanti e con un nuovo KDB: così il Napoli ferma la crisi
Immagine box news Serie A De Bruyne, l'offerta di Allegri e la risposta super: dominante da play in Champions
Immagine box news Serie A FIGC, il consiglio federale non c’è più ma si riunisce oggi. Il punto sul caso segretario generale
Immagine box news Serie A Como, tegola Jesus Rodriguez. Corsa contro il tempo per il cambio in lista UEFA: il punto
Immagine box news Serie A Un italiano dalla Bundes il primo colpo di Krosche? Il Milan pensa a Reggiani
Immagine box news Serie A Da Varela a Raimondo, chi è già e chi può essere uomo mercato
Serie B
Immagine box news Serie B Da Russo a Shpendi, chi è già e chi può essere uomo mercato
Immagine box news Serie B Catanzaro, Candela: "Contro l'Ascoli con più prepotenza. Vogliamo la vittoria"
Immagine box news Serie B Avellino, Besaggio: “Penso di avere nelle gambe sei o sette gol. Spero di arrivarci”
Immagine box news Serie B Atletico Madrid, Simeone esalta Julian Alvarez: "Ha fatto un gol bellissimo, abbiamo bisogno di lui"
Immagine box news Serie B Avellino, il Comune punta ad ampliare il Partenio: +1.200 posti e nuovo stadio da 22mila
Immagine box news Serie B Classifica assistman Serie B 2026/2027: Johnsen guida. Castellini e Tramoni inseguono
Serie C
Immagine box news Serie C Serie C, il meglio e il peggio dei tre gironi dopo 10 giornate: Sipos re dei bomber
Immagine box news Serie C Salernitana, la Curva Sud dell'Arechi affronta Cosmi al Mary Rosy: “Dimettiti”
Immagine box news Serie C Reggiana, Tesser dopo Pineto: "Abbiamo giocato tutto meno che a calcio"
Immagine box news Serie C Casarano, Filograna: "Difficile esonerare Di Bari. Zauri porterà serenità"
Immagine box news Serie C Union Brescia, tegola Crespi: lesione al bicipite femorale. Out per oltre un mese?
Immagine box news Serie C Casarano, Zauri: "Questa una grande occasione. Sono ambizioso, ma mai presuntuoso"
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Como-Manchester United, Fabregas sogna l'impresa per entrare nella storia
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Roma-Slovan Bratislava
Immagine box news Pronostici Pronostico Napoli-Bodo/Glimt, gli azzurri non possono più sbagliare
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Italia Femminile, persa una posizione nel Ranking FIFA. Adesso è al 14° posto
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, la Top11 della 3ª giornata: davanti c’è ancora Tessa Wullaert
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: Como 1907, Roma e Inter, in tre si dividono il primato
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: Inter-Parma 3-0. Nerazzurre nel terzetto di capoliste
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: Roma-Milan 4-2. Giallorosse a punteggio pieno
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: il Como 1907 schianta la Juve ed è primo in classifica
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il volo del “Carioca”: la parabola poetica di Eros Sintini, il Sivori di provincia
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Erasmo Iacovone, la storia del Maradona di Taranto
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Bremer non può riprendere i compagni e Rabiot sì? Cosa ci sfugge?
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
21 ottobre 1997, Christian Vieri vince una Ferrari. Grazie a un gol dal fondo al PAOK
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, il resoconto della 7ª giornata: chi sale e chi scende
Sportissimo
Newsticker
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano
10/10 Cristiano Ronaldo sospeso dalla nazionale portoghese dopo l’addio al ritiro
10/10 Friedkin rivende l’Everton dopo soli due anni
09/10 Wanda Nara, niente assegni dall’ex marito Mauro Icardi