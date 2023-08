Rosella Sensi sull'arrivo di Lukaku: "Venerdì all'Olimpico capirà cosa vuol dire essere Romanisti"

Rosella Sensi, ex presidente della Roma, ha commentato l'arrivo di Romelu Lukaku in maglia giallorossa, sul proprio profilo Facebook: "Un entusiasmo unico quello dei tantissimi tifosi a Ciampino. L’emozione di chi l’ha visto da casa. Dei bambini, ma pure di quelli un po’ più grandi come me. Sognare qualcosa che sembra impossibile e poi si materializza così, all’improvviso. È questo il regalo più bello che un presidente può fare alla sua tifoseria".

"Dan Friedkin ci è riuscito ancora dopo Mourinho e Dybala - prosegue Rosella Sensi sui social -. Il colpo Lukaku di sicuro rialza il morale, dopo un inizio campionato complicato e permette ora di sperare in traguardi importanti. Roma accoglie i suoi campioni con un affetto senza eguali! Venerdì all’Olimpico capirà che cosa vuol dire essere Romanisti".