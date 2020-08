Rummenigge: "Messi all'Inter? Non è importante comprare stelle per fare bella figura"

Il CEO del Bayern Monaco, Karl Heinz Rummenigge, intervenuto ai microfoni di Sky, ha parlato anche della possibilità di vedere Messi con la maglia dell'Inter: "Sinceramente non conosco i programmi dei nerazzurri. Ho visto la squadra in Europa League, mi è piaciuto molto come hanno giocato in Europa League. L'Inter è molto buona già ora, non so se ha bisogno di comprare delle stelle per fare bella figura con la stampa ma per rinforzare la squadra. Sarebbe perfetto vedere il Bayern Monaco vincere la Champions e l'Inter l'Europa League"