Il sindaco di Milano, Beppe Sala, attraverso il proprio profilo Facebook, ha fatto chiarezza sulla questione stadio di Milano. Ecco quanto scritto dal primo cittadino del capoluogo lombardo: "È buffo come la comunicazione nei tempi moderni distorca così spesso la realtà. Sulla questione stadio ho detto più volte (ai due club e agli organi di stampa) che a mio parere San Siro è la storia del calcio e che quindi considero la sua ristrutturazione la soluzione migliore. Se poi Milan e Inter preferiranno proporre un nuovo impianto, come Comune di Milano avremo il dovere di sederci intorno a un tavolo e ascoltare le loro ragioni, oltre, ovviamente, far valere le nostre. Non servono molte altre parole per spiegarsi, ciò riassume a pieno la mia posizione e, soprattutto, conferma quello che sto dicendo dal primo giorno del dibattito sullo stadio milanese".