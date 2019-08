© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"La gara era importante e siamo stati bravi a centrare l’obiettivo. Conoscevamo le insidie di questa partita: non è mai facile giocare questo tipo di gare, specialmente fuori casa, ma siamo stati bravi a non mollare e a ribaltare lo svantaggio iniziale". A parlare, dopo la vittoria della sua Sampdoria in Coppa Italia sul campo del Crotone (1-3), è l'attaccante Gianluca Caprari: "Mi trovo bene da esterno: è un ruolo che ho ricoperto anche in passato e conosco i movimenti. Sono felice per il gol, ma c’è ancora da lavorare perché domenica inizia il campionato. Giochiamo in casa, davanti al nostro pubblico, e contro una grande squadra: ci faremo trovare pronti", le parole riportate dal sito ufficiale del club.